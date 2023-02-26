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Анна Леонтиева

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Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.02.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1893

Отец: Леонтий (Саввин)

Мать: Фёкла Яковлева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1913

Муж: Алексей Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1914

Дочь: Ирина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Михайлов

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1916

Сын: Григорий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Михайлов

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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