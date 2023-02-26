Анна Леонтиева
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.02.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1893
Отец: Леонтий (Саввин)
Мать: Фёкла Яковлева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1913
Муж: Алексей Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1914
Дочь: Ирина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Михайлов
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1916
Сын: Григорий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Михайлов
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно