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Иванова Анна Михайлова

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

02.09.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1880

Отец: Михаил Фокин

Мать: Анисия (Савватова)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.01.1897

Муж: Иванов Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1900

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1903

Сын: Иванов Тимофей Иоаннов

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1904

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1906

Сын: Иванов Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1907

Дочь: Анна Иоаннова

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1910

Сын: Иванов Антоний Иоаннов

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1911

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1914

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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