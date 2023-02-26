Иванова Анна Михайлова
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения02.09.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1880
Отец: Михаил Фокин
Мать: Анисия (Савватова)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.01.1897
Муж: Иванов Иван Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1900
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1903
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1904
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1906
Сын: Иванов Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1907
Дочь: Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1910
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1911
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1914
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно