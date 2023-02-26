Иванов Тимофей Иоаннов
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.01.1903
Дата смерти30.01.1903
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1903
Отец: Иванов Иван Иванов
Мать: Иванова Анна Михайлова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.01.1903
д.Малые Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.