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Иванов Тимофей Иоаннов

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.01.1903

Дата смерти

30.01.1903

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
20.01.1903

Отец: Иванов Иван Иванов

Мать: Иванова Анна Михайлова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.01.1903
д.Малые Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
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