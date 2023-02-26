Агафия Михайлова
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.01.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1883
Отец: Михаил Фокин
Мать: Анисия (Савватова)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1902
Сын: Дмитрий Исааков
Отец ребёнка: Исаакий Андреев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1903
Сын: Иван Исааков
Отец ребёнка: Исаакий Андреев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1906
Дочь: Пелагея Исаакова
Отец ребёнка: Исаакий Андреев
д.Селецкий Ручей -Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1907
Сын: Александр Исааков
Отец ребёнка: Исаакий Андреев
д.Селецкий Ручей -Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1916
Дочь: Ксения Исаакова
Отец ребёнка: Исаакий Андреев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаакий Андреев
Смерть
Неизвестно