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Агафия Михайлова

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.01.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1883

Отец: Михаил Фокин

Мать: Анисия (Савватова)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1902

Сын: Дмитрий Исааков

Отец ребёнка: Исаакий Андреев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1903

Сын: Иван Исааков

Отец ребёнка: Исаакий Андреев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1906

Дочь: Пелагея Исаакова

Отец ребёнка: Исаакий Андреев

д.Селецкий Ручей -Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1907

Сын: Александр Исааков

Отец ребёнка: Исаакий Андреев

д.Селецкий Ручей -Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1916

Дочь: Ксения Исаакова

Отец ребёнка: Исаакий Андреев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаакий Андреев

Смерть
Неизвестно
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