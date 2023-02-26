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Пелагея Исаакова

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Место рождения

д.Селецкий Ручей -Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.04.1906

Дата смерти

17.08.1906

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1906

Отец: Исаакий Андреев

Мать: Агафия Михайлова

д.Селецкий Ручей -Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.08.1906
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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