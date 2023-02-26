Пелагея Исаакова
Место рожденияд.Селецкий Ручей -Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.04.1906
Дата смерти17.08.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1906
Отец: Исаакий Андреев
Мать: Агафия Михайлова
д.Селецкий Ручей -Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.08.1906
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.