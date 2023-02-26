Исаакий Андреев
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.05.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.05.1882
Отец: Андрей 2-й
Мать: Евдокия Афанасьева
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1902
Сын: Дмитрий Исааков
Мать ребёнка: Агафия Михайлова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1903
Сын: Иван Исааков
Мать ребёнка: Агафия Михайлова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1906
Дочь: Пелагея Исаакова
Мать ребёнка: Агафия Михайлова
д.Селецкий Ручей -Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1907
Сын: Александр Исааков
Мать ребёнка: Агафия Михайлова
д.Селецкий Ручей -Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.07.1911
Жена: Дария Васильева
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Бракосочетание
26.04.1915
Жена: Анастасия Михайлова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1916
Дочь: Ксения Исаакова
Мать ребёнка: Агафия Михайлова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Михайлова
Смерть
Неизвестно