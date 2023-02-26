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Исаакий Андреев

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Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.05.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1882

Отец: Андрей 2-й

Мать: Евдокия Афанасьева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1902

Сын: Дмитрий Исааков

Мать ребёнка: Агафия Михайлова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1903

Сын: Иван Исааков

Мать ребёнка: Агафия Михайлова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1906

Дочь: Пелагея Исаакова

Мать ребёнка: Агафия Михайлова

д.Селецкий Ручей -Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1907

Сын: Александр Исааков

Мать ребёнка: Агафия Михайлова

д.Селецкий Ручей -Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.07.1911

Жена: Дария Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Бракосочетание
26.04.1915

Жена: Анастасия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1916

Дочь: Ксения Исаакова

Мать ребёнка: Агафия Михайлова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Михайлова

Смерть
Неизвестно
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