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Дария Васильева

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Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1890

Дата смерти

30.12.1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.07.1911

Муж: Исаакий Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Смерть
30.12.1914
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от воспаления лёгких
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