Дария Васильева
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1890
Дата смерти30.12.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.07.1911
Муж: Исаакий Андреев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Смерть
30.12.1914
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от воспаления лёгких