Аполлинария (Дария) Иванова
Место рожденияд.Дедовские Новосельцы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
18.01.1887
Муж: Демид Корнилиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1888
Сын: Аким Демидов
Отец ребёнка: Демид Корнилиев
Рождение ребёнка
07.02.1891
Дочь: Анна Демидова
Отец ребёнка: Демид Корнилиев
Рождение ребёнка
07.05.1893
Дочь: Ирина Демидова
Отец ребёнка: Демид Корнилиев
Рождение ребёнка
25.06.1894
Сын: Павел Демидов
Отец ребёнка: Демид Корнилиев
Рождение ребёнка
18.12.1896
Сын: Тимофей Демидов
Отец ребёнка: Демид Корнилиев
Рождение ребёнка
До 1897
Отец ребёнка: Демид Корнилиев
Место жительства
1898
Рождение ребёнка
05.06.1899
Сын: Борис ст
Отец ребёнка: Демид Корнилиев
Рождение ребёнка
22.07.1900
Сын: Борис Демидов
Отец ребёнка: Демид Корнилиев
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Пелагея Демидова
Отец ребёнка: Демид Корнилиев
Рождение ребёнка
31.05.1903
Сын: Иван Демидов
Отец ребёнка: Демид Корнилиев
Рождение ребёнка
19.09.1906
Сын: Михаил Демидов
Отец ребёнка: Демид Корнилиев
Рождение ребёнка
25.06.1909
Дочь: Ефросиния Демидова
Отец ребёнка: Демид Корнилиев
Рождение ребёнка
1915
Сын: Николай Демидов
Отец ребёнка: Демид Корнилиев
Смерть
Неизвестно