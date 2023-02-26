Аполлинария (Дария) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аполлинария (Дария) Иванова

Место рождения

д.Дедовские Новосельцы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
18.01.1887

Муж: Демид Корнилиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1888

Сын: Аким Демидов

Отец ребёнка: Демид Корнилиев

Рождение ребёнка
07.02.1891

Дочь: Анна Демидова

Отец ребёнка: Демид Корнилиев

Рождение ребёнка
07.05.1893

Дочь: Ирина Демидова

Отец ребёнка: Демид Корнилиев

Рождение ребёнка
25.06.1894

Сын: Павел Демидов

Отец ребёнка: Демид Корнилиев

Рождение ребёнка
18.12.1896

Сын: Тимофей Демидов

Отец ребёнка: Демид Корнилиев

Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Демидов Тимофей Демидов

Отец ребёнка: Демид Корнилиев

Место жительства
1898
Рождение ребёнка
05.06.1899

Сын: Борис ст

Отец ребёнка: Демид Корнилиев

Рождение ребёнка
22.07.1900

Сын: Борис Демидов

Отец ребёнка: Демид Корнилиев

Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Пелагея Демидова

Отец ребёнка: Демид Корнилиев

Рождение ребёнка
31.05.1903

Сын: Иван Демидов

Отец ребёнка: Демид Корнилиев

Рождение ребёнка
19.09.1906

Сын: Михаил Демидов

Отец ребёнка: Демид Корнилиев

Рождение ребёнка
25.06.1909

Дочь: Ефросиния Демидова

Отец ребёнка: Демид Корнилиев

Рождение ребёнка
1915

Сын: Николай Демидов

Отец ребёнка: Демид Корнилиев

Смерть
Неизвестно

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