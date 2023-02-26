(Корнеева) Евдокия Корнилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корнеева) Евдокия Корнилова

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.02.1880

Дата смерти

07.05.1880

Пол

Женский

Отец

1832 г.р.

Мать

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1880

Отец: Корнилий Савельев

Мать: Феодосия Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.05.1880
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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