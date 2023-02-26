(Корнеева) Евдокия Корнилова
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.02.1880
Дата смерти07.05.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1880
Отец: Корнилий Савельев
Мать: Феодосия Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.05.1880
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.