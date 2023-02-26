Корнеев Роман Корнилиев
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.09.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1877
Отец: Корнилий Савельев
Мать: Феодосия Иванова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.02.1905
Жена: Ефимия Игнатова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно