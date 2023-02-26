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Корнеев Роман Корнилиев

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Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.09.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

1839 г.р.

Жена

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1877

Отец: Корнилий Савельев

Мать: Феодосия Иванова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.02.1905

Жена: Ефимия Игнатова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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