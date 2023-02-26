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Ефимия Игнатова

Место рождения

д.Пересуды Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Пересуды Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.02.1905

Муж: Корнеев Роман Корнилиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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