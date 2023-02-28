Евдокия (Иванова)
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти12.09.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Фоломеенков Василий Косьмин
Мать: Акилина Давидова
Бракосочетание
03.11.1874
Муж: Аким Трофимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1879
Сын: Тимофей Акимов
Отец ребёнка: Аким Трофимов
Рождение ребёнка
18.01.1881
Сын: Максим Акимов
Отец ребёнка: Аким Трофимов
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Стефанида Акимова
Отец ребёнка: Аким Трофимов
Смерть
12.09.1884