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Евдокия (Иванова)

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

12.09.1884

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Фоломеенков Василий Косьмин

Мать: Акилина Давидова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.11.1874

Муж: Аким Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1879

Сын: Тимофей Акимов

Отец ребёнка: Аким Трофимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1881

Сын: Максим Акимов

Отец ребёнка: Аким Трофимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Стефанида Акимова

Отец ребёнка: Аким Трофимов

Смерть
12.09.1884
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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