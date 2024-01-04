Фоломеенков Василий Косьмин
Место рождения
Дата рождения28.02.1819
Дата смерти02.03.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1819
Отец: Косьма Стефанов
Мать: Ульяния Григорьева
Бракосочетание
07.06.1837
Жена: Акилина Давидова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Варвара Васильева
Мать ребёнка: Акилина Давидова
Рождение ребёнка
22.03.1844
Дочь: Матрона Васильева
Мать ребёнка: Акилина Давидова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Дария Васильева
Мать ребёнка: Акилина Давидова
Рождение ребёнка
04.08.1845
Дочь: Евдокия ст
Мать ребёнка: Акилина Давидова
Рождение ребёнка
29.05.1848
Дочь: Феодосия Васильева
Мать ребёнка: Акилина Давидова
Рождение ребёнка
06.03.1854
Сын: Фоломеенков Василий Васильев
Мать ребёнка: Акилина Давидова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евдокия (Иванова)
Мать ребёнка: Акилина Давидова
Рождение ребёнка
16.02.1857
Сын: Фёдор Васильев
Мать ребёнка: Акилина Давидова
Рождение ребёнка
05.04.1860
Сын: Фоломеенков Георгий Васильев
Мать ребёнка: Акилина Давидова
Рождение ребёнка
27.06.1864
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Акилина Давидова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Васильев
Мать ребёнка: Акилина Давидова
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
02.03.1879