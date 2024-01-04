Фоломеенков Василий Косьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоломеенков Василий Косьмин

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.02.1819

Дата смерти

02.03.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1819

Отец: Косьма Стефанов

Мать: Ульяния Григорьева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.06.1837

Жена: Акилина Давидова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Варвара Васильева

Мать ребёнка: Акилина Давидова

Рождение ребёнка
22.03.1844

Дочь: Матрона Васильева

Мать ребёнка: Акилина Давидова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Дария Васильева

Мать ребёнка: Акилина Давидова

Рождение ребёнка
04.08.1845

Дочь: Евдокия ст

Мать ребёнка: Акилина Давидова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.05.1848

Дочь: Феодосия Васильева

Мать ребёнка: Акилина Давидова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.03.1854

Сын: Фоломеенков Василий Васильев

Мать ребёнка: Акилина Давидова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евдокия (Иванова)

Мать ребёнка: Акилина Давидова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1857

Сын: Фёдор Васильев

Мать ребёнка: Акилина Давидова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1860

Сын: Фоломеенков Георгий Васильев

Мать ребёнка: Акилина Давидова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.06.1864

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: Акилина Давидова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Акилина Давидова

Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
02.03.1879
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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