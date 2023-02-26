Ульяния Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяния Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

25.01.1842

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1819

Сын: Фоломеенков Василий Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.05.1821

Дочь: Гликерия Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1822

Сын: Прохор Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1830

Дочь: Анна Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
25.01.1842
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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