Ульяния Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти25.01.1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1819
Сын: Фоломеенков Василий Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Стефанов
Рождение ребёнка
09.05.1821
Дочь: Гликерия Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Стефанов
Рождение ребёнка
26.07.1822
Сын: Прохор Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Стефанов
Рождение ребёнка
26.07.1830
Дочь: Анна Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Стефанов
Смерть
25.01.1842