Анна Косьмина
Место рождения
Дата рождения26.07.1830
Дата смерти09.12.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1830
Отец: Косьма Стефанов
Мать: Ульяния Григорьева
Бракосочетание
08.02.1848
Муж: Михаил Захаров
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852
Сын: Тихон Елисеев
Отец ребёнка: Елисей Григорьев
д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1857
Муж: Елисей Григорьев
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1858
Дочь: Наталия Елисеева
Отец ребёнка: Елисей Григорьев
д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1861
Дочь: Параскева Елисеева
Отец ребёнка: Елисей Григорьев
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1864
Дочь: Анастасия Елисеева
Отец ребёнка: Елисей Григорьев
д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1875
Дочь: Матрона Елисеева
Отец ребёнка: Елисей Григорьев
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.12.1892
д.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.