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Анна Косьмина

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.07.1830

Дата смерти

09.12.1892

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1830

Отец: Косьма Стефанов

Мать: Ульяния Григорьева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.02.1848

Муж: Михаил Захаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Тихон Елисеев

Отец ребёнка: Елисей Григорьев

д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1857

Муж: Елисей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1858

Дочь: Наталия Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Григорьев

д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1861

Дочь: Параскева Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Григорьев

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1864

Дочь: Анастасия Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Григорьев

д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1875

Дочь: Матрона Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Григорьев

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.12.1892
д.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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