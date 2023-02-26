Тихон Елисеев
Место рожденияд.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1852
Отец: Елисей Григорьев
Мать: Анна Косьмина
д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1872
Дочь: Дария Тихонова
Мать ребёнка: Марина (Мария) Минина
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1874
Дочь: Феодосия Тихонова
Мать ребёнка: Марина (Мария) Минина
д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1876
Дочь: Мария Тихонова
Мать ребёнка: Марина (Мария) Минина
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878
Сын: Фёдор Тихонов
Мать ребёнка: Марина (Мария) Минина
Бракосочетание
03.02.1886
Жена: Устиния Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1887
Дочь: Домника Тихонова
Мать ребёнка: Устиния Григорьева
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1890
Сын: Николай Тихонов
Мать ребёнка: Устиния Григорьева
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1891
Сын: Прохор Тихонов
Мать ребёнка: Устиния Григорьева
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1894
Дочь: Евдокия Тихонова
Мать ребёнка: Устиния Григорьева
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1897
Сын: Лаврентий Тихонов
Мать ребёнка: Устиния Григорьева
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1898
Дочь: Параскева Тихонова
Мать ребёнка: Устиния Григорьева
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина (Мария) Минина
Смерть
Неизвестно