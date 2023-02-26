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Тихон Елисеев

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Место рождения

д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Елисей Григорьев

Мать: Анна Косьмина

д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1872

Дочь: Дария Тихонова

Мать ребёнка: Марина (Мария) Минина

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1874

Дочь: Феодосия Тихонова

Мать ребёнка: Марина (Мария) Минина

д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1876

Дочь: Мария Тихонова

Мать ребёнка: Марина (Мария) Минина

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878

Сын: Фёдор Тихонов

Мать ребёнка: Марина (Мария) Минина

Бракосочетание
03.02.1886

Жена: Устиния Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1887

Дочь: Домника Тихонова

Мать ребёнка: Устиния Григорьева

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1890

Сын: Николай Тихонов

Мать ребёнка: Устиния Григорьева

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1891

Сын: Прохор Тихонов

Мать ребёнка: Устиния Григорьева

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1894

Дочь: Евдокия Тихонова

Мать ребёнка: Устиния Григорьева

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1897

Сын: Лаврентий Тихонов

Мать ребёнка: Устиния Григорьева

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1898

Дочь: Параскева Тихонова

Мать ребёнка: Устиния Григорьева

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина (Мария) Минина

Смерть
Неизвестно
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