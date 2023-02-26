Устиния Григорьева
Место рожденияд.Мамошки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1866
д.Мамошки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.02.1886
Муж: Тихон Елисеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1887
Дочь: Домника Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Елисеев
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1890
Сын: Николай Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Елисеев
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1891
Сын: Прохор Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Елисеев
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1894
Дочь: Евдокия Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Елисеев
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1897
Сын: Лаврентий Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Елисеев
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1898
Дочь: Параскева Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Елисеев
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно