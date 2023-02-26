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Устиния Григорьева

Место рождения

д.Мамошки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Мамошки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.02.1886

Муж: Тихон Елисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1887

Дочь: Домника Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Елисеев

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1890

Сын: Николай Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Елисеев

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1891

Сын: Прохор Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Елисеев

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1894

Дочь: Евдокия Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Елисеев

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1897

Сын: Лаврентий Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Елисеев

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1898

Дочь: Параскева Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Елисеев

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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