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Марина (Мария) Минина

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Место рождения

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1852

Дата смерти

05.12.1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1872

Дочь: Дария Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Елисеев

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1874

Дочь: Феодосия Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Елисеев

д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1876

Дочь: Мария Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Елисеев

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878

Сын: Фёдор Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Елисеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихон Елисеев

Смерть
05.12.1885
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