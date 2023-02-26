Марина (Мария) Минина
Место рожденияд.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1852
Дата смерти05.12.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1872
Дочь: Дария Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Елисеев
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1874
Дочь: Феодосия Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Елисеев
д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1876
Дочь: Мария Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Елисеев
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878
Сын: Фёдор Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Елисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихон Елисеев
Смерть
05.12.1885