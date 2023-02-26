Мария Тихонова
Место рожденияд.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.03.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.03.1876
Отец: Тихон Елисеев
Мать: Марина (Мария) Минина
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.02.1894
Муж: Трофим Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1897
Дочь: Устиния Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Васильев
Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: Евдокия Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Васильев
Смерть
Неизвестно