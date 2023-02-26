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Мария Тихонова

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Место рождения

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.03.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1876

Отец: Тихон Елисеев

Мать: Марина (Мария) Минина

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.02.1894

Муж: Трофим Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1897

Дочь: Устиния Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Васильев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: Евдокия Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Васильев

Смерть
Неизвестно
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