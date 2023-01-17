Трофим Васильев
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
16.02.1894
Жена: Мария Тихонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1897
Дочь: Устиния Трофимова
Мать ребёнка: Мария Тихонова
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: Евдокия Трофимова
Мать ребёнка: Мария Тихонова
Смерть
Неизвестно