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Трофим Васильев

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Место рождения

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Шевченков Василий Яковлев

Мать: Шевченкова Агафия Григорьева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
16.02.1894

Жена: Мария Тихонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1897

Дочь: Устиния Трофимова

Мать ребёнка: Мария Тихонова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: Евдокия Трофимова

Мать ребёнка: Мария Тихонова

Смерть
Неизвестно
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