Шевченкова Агафия Григорьева
Место рождения
Дата рождения07.02.1830
Дата смерти10.10.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Фёдор Васильев
Отец ребёнка: Шевченков Василий Яковлев
Отец: Григорий Тимофеев
Мать: Агафия (Силуянова)
Сын: Ермолай Васильев
Отец ребёнка: Шевченков Василий Яковлев
Отец ребёнка: Шевченков Василий Яковлев
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Шевченков Василий Яковлев
Сын: Шевченков Константин Васильев
Отец ребёнка: Шевченков Василий Яковлев
Дочь: Устиния др
Отец ребёнка: Шевченков Василий Яковлев
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Шевченков Василий Яковлев
Сын: Шевченков Никифор Васильев
Отец ребёнка: Шевченков Василий Яковлев
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Шевченков Василий Яковлев
Сын: Николай Васильев
Отец ребёнка: Шевченков Василий Яковлев
Дочь: Варвара Васильева
Отец ребёнка: Шевченков Василий Яковлев
Дочь: Марина Васильева
Отец ребёнка: Шевченков Василий Яковлев
Сын: Трофим Васильев
Отец ребёнка: Шевченков Василий Яковлев
Дочь: Устиния мл
Отец ребёнка: Шевченков Василий Яковлев
Дочь: Ульяния Васильева
Отец ребёнка: Шевченков Василий Яковлев