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Шевченкова Агафия Григорьева

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Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

07.02.1830

Дата смерти

10.10.1883

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826

Сын: Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Шевченков Василий Яковлев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение
07.02.1830

Отец: Григорий Тимофеев

Мать: Агафия (Силуянова)

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.07.1852

Муж: Шевченков Василий Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1854

Сын: Ермолай Васильев

Отец ребёнка: Шевченков Василий Яковлев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1856

Сын: Шевченко Михаил Васильев

Отец ребёнка: Шевченков Василий Яковлев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1859

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Шевченков Василий Яковлев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1859

Сын: Шевченков Константин Васильев

Отец ребёнка: Шевченков Василий Яковлев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.05.1860

Дочь: Устиния др

Отец ребёнка: Шевченков Василий Яковлев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1861

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Шевченков Василий Яковлев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1864

Сын: Шевченков Никифор Васильев

Отец ребёнка: Шевченков Василий Яковлев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1867

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Шевченков Василий Яковлев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Николай Васильев

Отец ребёнка: Шевченков Василий Яковлев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1869

Дочь: Варвара Васильева

Отец ребёнка: Шевченков Василий Яковлев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1871

Дочь: Марина Васильева

Отец ребёнка: Шевченков Василий Яковлев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1874

Сын: Трофим Васильев

Отец ребёнка: Шевченков Василий Яковлев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1875

Дочь: Устиния мл

Отец ребёнка: Шевченков Василий Яковлев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
10.10.1883
Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1973

Дочь: Ульяния Васильева

Отец ребёнка: Шевченков Василий Яковлев

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