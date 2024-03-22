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Фёдор Васильев

Место рождения

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1826

Дата смерти

07.04.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Шевченков Василий Яковлев

Мать: Шевченкова Агафия Григорьева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Пелагия Фёдорова

Мать ребёнка: Татьяна 1-я

Рождение ребёнка
29.12.1848

Дочь: Анастасия ст

Мать ребёнка: Татьяна 1-я

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Наталия Фёдорова

Мать ребёнка: Татьяна 1-я

Рождение ребёнка
26.10.1857

Дочь: Анастасия Фёдорова

Мать ребёнка: Татьяна 1-я

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.07.1871

Жена: Домника Елисеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна 1-я

Смерть
07.04.1902
Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
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