Фёдор Васильев
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти07.04.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Пелагия Фёдорова
Мать ребёнка: Татьяна 1-я
Рождение ребёнка
29.12.1848
Дочь: Анастасия ст
Мать ребёнка: Татьяна 1-я
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Наталия Фёдорова
Мать ребёнка: Татьяна 1-я
Рождение ребёнка
26.10.1857
Дочь: Анастасия Фёдорова
Мать ребёнка: Татьяна 1-я
Бракосочетание
04.07.1871
Жена: Домника Елисеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна 1-я
Смерть
07.04.1902