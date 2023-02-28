Татьяна 1-я
Место рождения
Дата рождения12.01.1823
Дата смертиДо 1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1823
Отец: Кодратий Фёдоров
Мать: Матрона Иванова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Пелагия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Васильев
Рождение ребёнка
29.12.1848
Дочь: Анастасия ст
Отец ребёнка: Фёдор Васильев
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Наталия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Васильев
Рождение ребёнка
26.10.1857
Дочь: Анастасия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Васильев
Смерть
До 1872