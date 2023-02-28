Татьяна 1-я — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна 1-я

Татьяна 1-я

avatar

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

12.01.1823

Дата смерти

До 1872

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1823

Отец: Кодратий Фёдоров

Мать: Матрона Иванова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Пелагия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Васильев

Рождение ребёнка
29.12.1848

Дочь: Анастасия ст

Отец ребёнка: Фёдор Васильев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Наталия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Васильев

Рождение ребёнка
26.10.1857

Дочь: Анастасия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Васильев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Васильев

Смерть
До 1872
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close