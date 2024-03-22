Шевченков Никифор Васильев
Место рождения
Дата рождения08.02.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1864
Бракосочетание
06.02.1883
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1885
Сын: Шевченков Иоанн Никифоров
Мать ребёнка: Шевченкова Марфа Никифорова
Военная служба
1890
рядовой
Рождение ребёнка
23.07.1892
Дочь: Мария Никифорова
Мать ребёнка: Шевченкова Марфа Никифорова
Рождение ребёнка
23.05.1895
Сын: Шевченков Иоанн Никифоров
Мать ребёнка: Шевченкова Марфа Никифорова
Рождение ребёнка
04.03.1897
Дочь: Анастасия Никифорова
Мать ребёнка: Шевченкова Марфа Никифорова
Смерть
Неизвестно