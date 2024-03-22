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Шевченков Никифор Васильев

Место рождения

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

08.02.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1864

Отец: Шевченков Василий Яковлев

Мать: Шевченкова Агафия Григорьева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.02.1883

Жена: Шевченкова Марфа Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1885

Сын: Шевченков Иоанн Никифоров

Мать ребёнка: Шевченкова Марфа Никифорова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Военная служба
1890
рядовой
Рождение ребёнка
23.07.1892

Дочь: Мария Никифорова

Мать ребёнка: Шевченкова Марфа Никифорова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1895

Сын: Шевченков Иоанн Никифоров

Мать ребёнка: Шевченкова Марфа Никифорова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1897

Дочь: Анастасия Никифорова

Мать ребёнка: Шевченкова Марфа Никифорова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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