Шевченкова Марфа Никифорова
Место рождения
Дата рожденияДо 28.06.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 28.06.1864
Отец: Никифор Ефремов
Мать: Фотина (Фиона Фокина)
Бракосочетание
06.02.1883
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1885
Сын: Шевченков Иоанн Никифоров
Отец ребёнка: Шевченков Никифор Васильев
Рождение ребёнка
23.07.1892
Дочь: Мария Никифорова
Отец ребёнка: Шевченков Никифор Васильев
Рождение ребёнка
23.05.1895
Сын: Шевченков Иоанн Никифоров
Отец ребёнка: Шевченков Никифор Васильев
Рождение ребёнка
04.03.1897
Дочь: Анастасия Никифорова
Отец ребёнка: Шевченков Никифор Васильев
Смерть
Неизвестно