Фотина (Фиона Фокина)
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти16.10.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.05.1848
Муж: Никифор Ефремов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1849
Сын: Андрей Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Ефремов
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Сын: Сергей Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Ефремов
Рождение ребёнка
27.02.1854
Дочь: Евдокия Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Ефремов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мавра Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Ефремов
Рождение ребёнка
22.02.1857
Дочь: Дария Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Ефремов
Рождение ребёнка
До 28.06.1864
Дочь: Шевченкова Марфа Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Ефремов
Рождение ребёнка
1869
Сын: Пётр Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Ефремов
Смерть
16.10.1892
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.