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Фотина (Фиона Фокина)

Место рождения

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1823

Дата смерти

16.10.1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.05.1848

Муж: Никифор Ефремов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1849

Сын: Андрей Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Ефремов

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Сергей Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Ефремов

Рождение ребёнка
27.02.1854

Дочь: Евдокия Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Ефремов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мавра Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Ефремов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1857

Дочь: Дария Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Ефремов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 28.06.1864

Дочь: Шевченкова Марфа Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Ефремов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Пётр Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Ефремов

Смерть
16.10.1892
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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