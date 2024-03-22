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Мавра Никифорова

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Никифор Ефремов

Мать: Фотина (Фиона Фокина)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
29.04.1873

Муж: Андрей Моисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1874

Сын: Иван ст

Отец ребёнка: Андрей Моисеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.12.1877

Сын: Иоанн Андреев

Отец ребёнка: Андрей Моисеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1880

Сын: Дмитрий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Моисеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1882

Сын: Лука Андреев

Отец ребёнка: Андрей Моисеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1885

Сын: Евдоким Андреев

Отец ребёнка: Андрей Моисеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1888

Дочь: Матрона Андреева

Отец ребёнка: Андрей Моисеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1891

Дочь: Домника Андреева

Отец ребёнка: Андрей Моисеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1893

Дочь: Александра Андреева

Отец ребёнка: Андрей Моисеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1894

Дочь: Ольга Андреева

Отец ребёнка: Андрей Моисеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1897

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Андрей Моисеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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