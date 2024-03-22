Мавра Никифорова
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Никифор Ефремов
Мать: Фотина (Фиона Фокина)
Бракосочетание
29.04.1873
Муж: Андрей Моисеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1874
Сын: Иван ст
Отец ребёнка: Андрей Моисеев
Рождение ребёнка
05.12.1877
Сын: Иоанн Андреев
Отец ребёнка: Андрей Моисеев
Рождение ребёнка
17.10.1880
Сын: Дмитрий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Моисеев
Рождение ребёнка
16.10.1882
Сын: Лука Андреев
Отец ребёнка: Андрей Моисеев
Рождение ребёнка
25.07.1885
Сын: Евдоким Андреев
Отец ребёнка: Андрей Моисеев
Рождение ребёнка
24.03.1888
Дочь: Матрона Андреева
Отец ребёнка: Андрей Моисеев
Рождение ребёнка
15.02.1891
Дочь: Домника Андреева
Отец ребёнка: Андрей Моисеев
Рождение ребёнка
23.04.1893
Дочь: Александра Андреева
Отец ребёнка: Андрей Моисеев
Рождение ребёнка
08.07.1894
Дочь: Ольга Андреева
Отец ребёнка: Андрей Моисеев
Рождение ребёнка
23.03.1897
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Андрей Моисеев
Смерть
Неизвестно