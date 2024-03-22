Андрей Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Моисеев

Андрей Моисеев

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

09.10.1855

Дата смерти

06.09.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1855

Отец: Моисей Леонов

Мать: Агафия Алексеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
29.04.1873

Жена: Мавра Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1874

Сын: Иван ст

Мать ребёнка: Мавра Никифорова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
06.09.1874
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.12.1877

Сын: Иоанн Андреев

Мать ребёнка: Мавра Никифорова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Военная служба
До 1878
Рождение ребёнка
17.10.1880

Сын: Дмитрий Андреев

Мать ребёнка: Мавра Никифорова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1882

Сын: Лука Андреев

Мать ребёнка: Мавра Никифорова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1885

Сын: Евдоким Андреев

Мать ребёнка: Мавра Никифорова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1888

Дочь: Матрона Андреева

Мать ребёнка: Мавра Никифорова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1891

Дочь: Домника Андреева

Мать ребёнка: Мавра Никифорова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1893

Дочь: Александра Андреева

Мать ребёнка: Мавра Никифорова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Военная служба
1893
рядовой
Рождение ребёнка
08.07.1894

Дочь: Ольга Андреева

Мать ребёнка: Мавра Никифорова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1897

Сын: Иван Андреев

Мать ребёнка: Мавра Никифорова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close