Андрей Моисеев
Место рождения
Дата рождения09.10.1855
Дата смерти06.09.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1855
Отец: Моисей Леонов
Мать: Агафия Алексеева
Бракосочетание
29.04.1873
Жена: Мавра Никифорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1874
Сын: Иван ст
Мать ребёнка: Мавра Никифорова
Смерть
06.09.1874
Рождение ребёнка
05.12.1877
Сын: Иоанн Андреев
Мать ребёнка: Мавра Никифорова
Военная служба
До 1878
Рождение ребёнка
17.10.1880
Сын: Дмитрий Андреев
Мать ребёнка: Мавра Никифорова
Рождение ребёнка
16.10.1882
Сын: Лука Андреев
Мать ребёнка: Мавра Никифорова
Рождение ребёнка
25.07.1885
Сын: Евдоким Андреев
Мать ребёнка: Мавра Никифорова
Рождение ребёнка
24.03.1888
Дочь: Матрона Андреева
Мать ребёнка: Мавра Никифорова
Рождение ребёнка
15.02.1891
Дочь: Домника Андреева
Мать ребёнка: Мавра Никифорова
Рождение ребёнка
23.04.1893
Дочь: Александра Андреева
Мать ребёнка: Мавра Никифорова
Военная служба
1893
рядовой
Рождение ребёнка
08.07.1894
Дочь: Ольга Андреева
Мать ребёнка: Мавра Никифорова
Рождение ребёнка
23.03.1897
Сын: Иван Андреев
Мать ребёнка: Мавра Никифорова