Григорий Тимофеев
Место рождения
Дата рождения23.11.1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1796
Отец: Тимофей Игнатов
Мать: Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
19.06.1819
Сын: Евсей Григорьев
Мать ребёнка: Агафия (Силуянова)
Рождение ребёнка
19.06.1819
Сын: Силуян Григорьев
Мать ребёнка: Агафия (Силуянова)
Рождение ребёнка
18.02.1822
Сын: Архип Григорьев
Мать ребёнка: Агафия (Силуянова)
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Агафия (Силуянова)
Рождение ребёнка
07.02.1830
Дочь: Шевченкова Агафия Григорьева
Мать ребёнка: Агафия (Силуянова)
Рождение ребёнка
18.09.1832
Дочь: Фёкла Григорьева
Мать ребёнка: Агафия (Силуянова)
Бракосочетание
19.04.1857
Жена: Федора Алексеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно