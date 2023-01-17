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Григорий Тимофеев

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Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

23.11.1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1796

Отец: Тимофей Игнатов

Мать: Мария Дмитриева

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.06.1819

Сын: Евсей Григорьев

Мать ребёнка: Агафия (Силуянова)

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.06.1819

Сын: Силуян Григорьев

Мать ребёнка: Агафия (Силуянова)

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1822

Сын: Архип Григорьев

Мать ребёнка: Агафия (Силуянова)

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Камсин Илья Григорьев

Мать ребёнка: Агафия (Силуянова)

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1830

Дочь: Шевченкова Агафия Григорьева

Мать ребёнка: Агафия (Силуянова)

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1832

Дочь: Фёкла Григорьева

Мать ребёнка: Агафия (Силуянова)

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.04.1857

Жена: Федора Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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