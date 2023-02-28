Тимофей Игнатов
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти18.07.1801
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Игнат Моисеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Агафия Тимофеева
Мать ребёнка: Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Марфа Тимофеева
Мать ребёнка: Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
23.11.1796
Сын: Григорий Тимофеев
Мать ребёнка: Мария Дмитриева
Смерть
18.07.1801
Рождение ребёнка
1805
Сын: Леон Тимофеев
Мать ребёнка: Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
До 1815
Сын: Захар Тимофеев
Мать ребёнка: Мария Дмитриева