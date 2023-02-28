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Тимофей Игнатов

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Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1766

Дата смерти

18.07.1801

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Игнат Моисеев

Мать: не указана

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Агафия Тимофеева

Мать ребёнка: Мария Дмитриева

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Марфа Тимофеева

Мать ребёнка: Мария Дмитриева

Рождение ребёнка
23.11.1796

Сын: Григорий Тимофеев

Мать ребёнка: Мария Дмитриева

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
18.07.1801
Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1805

Сын: Леон Тимофеев

Мать ребёнка: Мария Дмитриева

Рождение ребёнка
До 1815

Сын: Захар Тимофеев

Мать ребёнка: Мария Дмитриева

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
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