Агафия (Силуянова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти14.02.1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1819
Сын: Евсей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Тимофеев
Рождение ребёнка
19.06.1819
Сын: Силуян Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Тимофеев
Рождение ребёнка
18.02.1822
Сын: Архип Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Тимофеев
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Григорий Тимофеев
Рождение ребёнка
07.02.1830
Дочь: Шевченкова Агафия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Тимофеев
Рождение ребёнка
18.09.1832
Дочь: Фёкла Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Тимофеев
Смерть
14.02.1856