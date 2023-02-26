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Агафия (Силуянова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

14.02.1856

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1819

Сын: Евсей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Тимофеев

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.06.1819

Сын: Силуян Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Тимофеев

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1822

Сын: Архип Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Тимофеев

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Камсин Илья Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Тимофеев

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1830

Дочь: Шевченкова Агафия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Тимофеев

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1832

Дочь: Фёкла Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Тимофеев

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
14.02.1856
Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
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