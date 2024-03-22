Шевченко Михаил Васильев
Место рождения
Дата рождения25.09.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1856
Бракосочетание
02.02.1875
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.01.1880
Мать ребёнка: Шевченко Матрона Евсигнеева
Рождение ребёнка
1883
Сын: Терентий Михайлов
Мать ребёнка: Шевченко Матрона Евсигнеева
Рождение ребёнка
18.03.1886
Дочь: Александра Михайлова
Мать ребёнка: Шевченко Матрона Евсигнеева
Рождение ребёнка
03.12.1888
Сын: Шевченко Николай Михайлов
Мать ребёнка: Шевченко Матрона Евсигнеева
Рождение ребёнка
24.11.1891
Сын: Шевченко Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Шевченко Матрона Евсигнеева
Рождение ребёнка
11.12.1894
Сын: Шевченко Павел Михайлович
Мать ребёнка: Шевченко Матрона Евсигнеева
Рождение ребёнка
До 1895
Сын: Шевченко Федор Михайлович
Мать ребёнка: Шевченко Матрона Евсигнеева
Рождение ребёнка
До 1902
Сын: Александр Михайлов
Мать ребёнка: Шевченко Матрона Евсигнеева
Смерть
Неизвестно