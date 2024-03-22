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Шевченко Михаил Васильев

Место рождения

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

25.09.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1856

Отец: Шевченков Василий Яковлев

Мать: Шевченкова Агафия Григорьева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.02.1875

Жена: Шевченко Матрона Евсигнеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.01.1880

Сын: Шевченко Иоанн Михайлов

Мать ребёнка: Шевченко Матрона Евсигнеева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Терентий Михайлов

Мать ребёнка: Шевченко Матрона Евсигнеева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1886

Дочь: Александра Михайлова

Мать ребёнка: Шевченко Матрона Евсигнеева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1888

Сын: Шевченко Николай Михайлов

Мать ребёнка: Шевченко Матрона Евсигнеева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1891

Сын: Шевченко Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Шевченко Матрона Евсигнеева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1894

Сын: Шевченко Павел Михайлович

Мать ребёнка: Шевченко Матрона Евсигнеева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Шевченко Федор Михайлович

Мать ребёнка: Шевченко Матрона Евсигнеева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1902

Сын: Александр Михайлов

Мать ребёнка: Шевченко Матрона Евсигнеева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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