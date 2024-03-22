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Шевченко Матрона Евсигнеева

Место рождения

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Евсигней

Мать: ?

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.02.1875

Муж: Шевченко Михаил Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.01.1880

Сын: Шевченко Иоанн Михайлов

Отец ребёнка: Шевченко Михаил Васильев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Терентий Михайлов

Отец ребёнка: Шевченко Михаил Васильев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1886

Дочь: Александра Михайлова

Отец ребёнка: Шевченко Михаил Васильев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1888

Сын: Шевченко Николай Михайлов

Отец ребёнка: Шевченко Михаил Васильев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1891

Сын: Шевченко Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Шевченко Михаил Васильев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1894

Сын: Шевченко Павел Михайлович

Отец ребёнка: Шевченко Михаил Васильев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Шевченко Федор Михайлович

Отец ребёнка: Шевченко Михаил Васильев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1902

Сын: Александр Михайлов

Отец ребёнка: Шевченко Михаил Васильев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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