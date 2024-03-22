Шевченко Матрона Евсигнеева
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.02.1875
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.01.1880
Отец ребёнка: Шевченко Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1883
Сын: Терентий Михайлов
Отец ребёнка: Шевченко Михаил Васильев
Рождение ребёнка
18.03.1886
Дочь: Александра Михайлова
Отец ребёнка: Шевченко Михаил Васильев
Рождение ребёнка
03.12.1888
Сын: Шевченко Николай Михайлов
Отец ребёнка: Шевченко Михаил Васильев
Рождение ребёнка
24.11.1891
Сын: Шевченко Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Шевченко Михаил Васильев
Рождение ребёнка
11.12.1894
Сын: Шевченко Павел Михайлович
Отец ребёнка: Шевченко Михаил Васильев
Рождение ребёнка
До 1895
Сын: Шевченко Федор Михайлович
Отец ребёнка: Шевченко Михаил Васильев
Рождение ребёнка
До 1902
Сын: Александр Михайлов
Отец ребёнка: Шевченко Михаил Васильев
Смерть
Неизвестно