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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Балина Соломония Евсигнеева
Отец ребёнка: Евсигней
д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1854
Сын: Сергей Евсигнеев
Отец ребёнка: Евсигней
д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Шевченко Матрона Евсигнеева
Отец ребёнка: Евсигней
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Тимошинина Матрона (Евсигнеева)
Отец ребёнка: Евсигней
д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Евдокия Евсигнеева
Отец ребёнка: Евсигней
д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1867
Сын: Наум Евсигнеев
Отец ребёнка: Евсигней
Рождение ребёнка
До 1881
Сын: Афанасий Евсигнеев
Отец ребёнка: Евсигней
д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.