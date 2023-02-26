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Евсигней

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Балина Соломония Евсигнеева

Мать ребёнка: ?

д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1854

Сын: Сергей Евсигнеев

Мать ребёнка: ?

д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Шевченко Матрона Евсигнеева

Мать ребёнка: ?

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Тимошинина Матрона (Евсигнеева)

Мать ребёнка: ?

д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Евдокия Евсигнеева

Мать ребёнка: ?

д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1867

Сын: Наум Евсигнеев

Мать ребёнка: ?

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1881

Сын: Афанасий Евсигнеев

Мать ребёнка: ?

д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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