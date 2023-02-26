Евсигней
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Балина Соломония Евсигнеева
Мать ребёнка: ?
д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1854
Сын: Сергей Евсигнеев
Мать ребёнка: ?
д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Шевченко Матрона Евсигнеева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Тимошинина Матрона (Евсигнеева)
Мать ребёнка: ?
д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Евдокия Евсигнеева
Мать ребёнка: ?
д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1867
Сын: Наум Евсигнеев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1881
Сын: Афанасий Евсигнеев
Мать ребёнка: ?
д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно