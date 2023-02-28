Ермолай Васильев
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти01.07.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
06.02.1872
Жена: Пелагея Ефимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1874
Сын: Филипп Ермолаев
Мать ребёнка: Пелагея Ефимова
Рождение ребёнка
17.12.1875
Сын: Пётр Ермолаев
Мать ребёнка: Пелагея Ефимова
Рождение ребёнка
04.10.1877
Сын: Сергей Ермолаев
Мать ребёнка: Пелагея Ефимова
Рождение ребёнка
14.06.1880
Дочь: Агрипина Ермолаева
Мать ребёнка: Пелагея Ефимова
Рождение ребёнка
01.06.1883
Сын: Дмитрий Ермолаев
Мать ребёнка: Пелагея Ефимова
Рождение ребёнка
17.03.1886
Дочь: Дария Ермолаева
Мать ребёнка: Пелагея Ефимова
Смерть
01.07.1886
Рождение ребёнка
До 1887
Сын: Сергей Ермолаев
Мать ребёнка: Пелагея Ефимова