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Ермолай Васильев

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Место рождения

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1854

Дата смерти

01.07.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Шевченков Василий Яковлев

Мать: Шевченкова Агафия Григорьева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.02.1872

Жена: Пелагея Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1874

Сын: Филипп Ермолаев

Мать ребёнка: Пелагея Ефимова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1875

Сын: Пётр Ермолаев

Мать ребёнка: Пелагея Ефимова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1877

Сын: Сергей Ермолаев

Мать ребёнка: Пелагея Ефимова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1880

Дочь: Агрипина Ермолаева

Мать ребёнка: Пелагея Ефимова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1883

Сын: Дмитрий Ермолаев

Мать ребёнка: Пелагея Ефимова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1886

Дочь: Дария Ермолаева

Мать ребёнка: Пелагея Ефимова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
01.07.1886
Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Сергей Ермолаев

Мать ребёнка: Пелагея Ефимова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
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