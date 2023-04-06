Пелагея Ефимова
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.02.1872
Муж: Ермолай Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1874
Сын: Филипп Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Васильев
Рождение ребёнка
17.12.1875
Сын: Пётр Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Васильев
Рождение ребёнка
04.10.1877
Сын: Сергей Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Васильев
Рождение ребёнка
14.06.1880
Дочь: Агрипина Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолай Васильев
Рождение ребёнка
01.06.1883
Сын: Дмитрий Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Васильев
Рождение ребёнка
17.03.1886
Дочь: Дария Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолай Васильев
Рождение ребёнка
До 1887
Сын: Сергей Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Васильев
Рождение ребёнка
26.02.1888
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.06.1890
Дочь: Ольга (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно