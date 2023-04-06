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Пелагея Ефимова

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Место рождения

Лоскутово, Свистовичская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: ?

Мать: ?

Лоскутово, Свистовичская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.02.1872

Муж: Ермолай Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1874

Сын: Филипп Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Васильев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1875

Сын: Пётр Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Васильев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1877

Сын: Сергей Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Васильев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1880

Дочь: Агрипина Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай Васильев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1883

Сын: Дмитрий Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Васильев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1886

Дочь: Дария Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай Васильев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Сергей Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Васильев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1888

Сын: Прокопий (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1890

Дочь: Ольга (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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