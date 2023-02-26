Елисей Григорьев
Место рожденияд.Старина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1820
Дата смерти10.06.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.11.1839
Жена: Улита Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1845
Дочь: Евдокия Елисеева
Мать ребёнка: Улита Иванова
д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1846
Сын: Иоанн Елисеев
Мать ребёнка: Улита Иванова
д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1848
Дочь: Марфа Елисеева
Мать ребёнка: Улита Иванова
сельцо Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852
Сын: Тихон Елисеев
Мать ребёнка: Анна Косьмина
д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1857
Жена: Анна Косьмина
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1858
Дочь: Наталия Елисеева
Мать ребёнка: Анна Косьмина
д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1861
Дочь: Параскева Елисеева
Мать ребёнка: Анна Косьмина
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1864
Дочь: Анастасия Елисеева
Мать ребёнка: Анна Косьмина
д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1875
Дочь: Матрона Елисеева
Мать ребёнка: Анна Косьмина
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.06.1892
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.