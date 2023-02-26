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Елисей Григорьев

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Место рождения

д.Старина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1820

Дата смерти

10.06.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Григорий

Мать: ?

д.Старина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.11.1839

Жена: Улита Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1845

Дочь: Евдокия Елисеева

Мать ребёнка: Улита Иванова

д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1846

Сын: Иоанн Елисеев

Мать ребёнка: Улита Иванова

д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1848

Дочь: Марфа Елисеева

Мать ребёнка: Улита Иванова

сельцо Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Тихон Елисеев

Мать ребёнка: Анна Косьмина

д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1857

Жена: Анна Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1858

Дочь: Наталия Елисеева

Мать ребёнка: Анна Косьмина

д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1861

Дочь: Параскева Елисеева

Мать ребёнка: Анна Косьмина

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1864

Дочь: Анастасия Елисеева

Мать ребёнка: Анна Косьмина

д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1875

Дочь: Матрона Елисеева

Мать ребёнка: Анна Косьмина

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.06.1892
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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