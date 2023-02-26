Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий

Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Илья Григорьев

Мать ребёнка: ?

д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1820

Сын: Елисей Григорьев

Мать ребёнка: ?

д.Старина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1823

Сын: Фёдор Григорьев

Мать ребёнка: ?

д.Старина под Липкой Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1829

Дочь: Елена Григорьева

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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