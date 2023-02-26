Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Илья Григорьев
Мать ребёнка: ?
д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1820
Сын: Елисей Григорьев
Мать ребёнка: ?
д.Старина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1823
Сын: Фёдор Григорьев
Мать ребёнка: ?
д.Старина под Липкой Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1829
Дочь: Елена Григорьева
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно