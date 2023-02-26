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Дата рождения

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Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Илья Григорьев

Отец ребёнка: Григорий

Рождение ребёнка
1820

Сын: Елисей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий

Рождение ребёнка
1823

Сын: Фёдор Григорьев

Отец ребёнка: Григорий

Рождение ребёнка
До 1829

Дочь: Елена Григорьева

Отец ребёнка: Григорий

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