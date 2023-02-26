Фёдор Григорьев
Место рожденияд.Старина под Липкой Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1823
Дата смерти18.05.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.02.1842
Жена: Агафия (Дементиева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1845
Дочь: Екатерина Фёдорова
Мать ребёнка: Агафия (Дементиева)
д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1848
Сын: Демид Фёдоров
Мать ребёнка: Агафия (Дементиева)
д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.05.1850
д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.