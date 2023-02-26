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Фёдор Григорьев

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Место рождения

д.Старина под Липкой Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1823

Дата смерти

18.05.1850

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Григорий

Мать: ?

д.Старина под Липкой Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.02.1842

Жена: Агафия (Дементиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1845

Дочь: Екатерина Фёдорова

Мать ребёнка: Агафия (Дементиева)

д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1848

Сын: Демид Фёдоров

Мать ребёнка: Агафия (Дементиева)

д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.05.1850
д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
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