Улита Иванова
Место рождения
Дата рождения15.07.1823
Дата смерти18.11.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1823
Отец: Иван Вавилов
Мать: Мария Савельева
Бракосочетание
12.11.1839
Муж: Елисей Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1845
Дочь: Евдокия Елисеева
Отец ребёнка: Елисей Григорьев
д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1846
Сын: Иоанн Елисеев
Отец ребёнка: Елисей Григорьев
д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1848
Дочь: Марфа Елисеева
Отец ребёнка: Елисей Григорьев
сельцо Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.11.1854
д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.