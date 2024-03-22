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Улита Иванова

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.07.1823

Дата смерти

18.11.1854

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1823

Отец: Иван Вавилов

Мать: Мария Савельева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.11.1839

Муж: Елисей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1845

Дочь: Евдокия Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Григорьев

д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1846

Сын: Иоанн Елисеев

Отец ребёнка: Елисей Григорьев

д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1848

Дочь: Марфа Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Григорьев

сельцо Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.11.1854
д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
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