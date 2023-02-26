Акилина Давидова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти24.06.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Давид (Демид) Андреев
Мать: Анна (Григорьева)
Дочь: Варвара Васильева
Отец ребёнка: Фоломеенков Василий Косьмин
Дочь: Матрона Васильева
Отец ребёнка: Фоломеенков Василий Косьмин
Дочь: Дария Васильева
Отец ребёнка: Фоломеенков Василий Косьмин
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Фоломеенков Василий Косьмин
Дочь: Феодосия Васильева
Отец ребёнка: Фоломеенков Василий Косьмин
Сын: Фоломеенков Василий Васильев
Отец ребёнка: Фоломеенков Василий Косьмин
Дочь: Евдокия (Иванова)
Отец ребёнка: Фоломеенков Василий Косьмин
Сын: Фёдор Васильев
Отец ребёнка: Фоломеенков Василий Косьмин
Сын: Фоломеенков Георгий Васильев
Отец ребёнка: Фоломеенков Василий Косьмин
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Фоломеенков Василий Косьмин
Сын: Дмитрий Васильев
Отец ребёнка: Фоломеенков Василий Косьмин