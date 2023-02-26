Акилина Давидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Давидова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

24.06.1899

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Давид (Демид) Андреев

Мать: Анна (Григорьева)

Бракосочетание
07.06.1837

Муж: Фоломеенков Василий Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Варвара Васильева

Отец ребёнка: Фоломеенков Василий Косьмин

Рождение ребёнка
22.03.1844

Дочь: Матрона Васильева

Отец ребёнка: Фоломеенков Василий Косьмин

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Дария Васильева

Отец ребёнка: Фоломеенков Василий Косьмин

Рождение ребёнка
04.08.1845

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Фоломеенков Василий Косьмин

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.05.1848

Дочь: Феодосия Васильева

Отец ребёнка: Фоломеенков Василий Косьмин

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.03.1854

Сын: Фоломеенков Василий Васильев

Отец ребёнка: Фоломеенков Василий Косьмин

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евдокия (Иванова)

Отец ребёнка: Фоломеенков Василий Косьмин

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1857

Сын: Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Фоломеенков Василий Косьмин

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1860

Сын: Фоломеенков Георгий Васильев

Отец ребёнка: Фоломеенков Василий Косьмин

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.06.1864

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Фоломеенков Василий Косьмин

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Фоломеенков Василий Косьмин

Смерть
24.06.1899
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от водянки
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