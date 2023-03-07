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Давид (Демид) Андреев

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Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1796

Дата смерти

11.02.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Андрей

Мать: ?

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Акилина Давидова

Мать ребёнка: Анна (Григорьева)

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Макрина Давидова

Мать ребёнка: Анна (Григорьева)

Рождение ребёнка
03.09.1832

Дочь: Елизавета Давидова

Мать ребёнка: Анна (Григорьева)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
07.01.1834

Жена: Анна (Григорьева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.05.1838

Дочь: Феодосия Давидова

Мать ребёнка: Анна (Григорьева)

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Александра Давидова

Мать ребёнка: Анна (Григорьева)

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1843

Сын: Павел Давидов

Мать ребёнка: Анна (Григорьева)

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1846

Сын: Иван Давидов

Мать ребёнка: Анна (Григорьева)

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1849

Сын: Борис Давидов

Мать ребёнка: Анна (Григорьева)

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1850

Дочь: Фёдора Демидов

Мать ребёнка: Анна (Григорьева)

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.08.1852

Сын: Стефан

Мать ребёнка: Анна (Григорьева)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
11.02.1852
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
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