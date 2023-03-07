Давид (Демид) Андреев
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти11.02.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Акилина Давидова
Мать ребёнка: Анна (Григорьева)
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Макрина Давидова
Мать ребёнка: Анна (Григорьева)
Рождение ребёнка
03.09.1832
Дочь: Елизавета Давидова
Мать ребёнка: Анна (Григорьева)
Бракосочетание
07.01.1834
Жена: Анна (Григорьева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.05.1838
Дочь: Феодосия Давидова
Мать ребёнка: Анна (Григорьева)
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Александра Давидова
Мать ребёнка: Анна (Григорьева)
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1843
Сын: Павел Давидов
Мать ребёнка: Анна (Григорьева)
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1846
Сын: Иван Давидов
Мать ребёнка: Анна (Григорьева)
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1849
Сын: Борис Давидов
Мать ребёнка: Анна (Григорьева)
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1850
Дочь: Фёдора Демидов
Мать ребёнка: Анна (Григорьева)
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.08.1852
Сын: Стефан
Мать ребёнка: Анна (Григорьева)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
11.02.1852
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.