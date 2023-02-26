Соломония Трофимова
Место рожденияд.Максимово вотчины помещицы Поццо Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.08.1837
Дата смерти10.05.1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1837
Отец: Трофим Корнеев
Мать: Фёкла (Сергеева)
д.Максимово вотчины помещицы Поццо Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1856
Отец ребёнка: не указан
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.09.1858
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1859
Дочь: Акилина Демидова
Отец ребёнка: Дементий (Демид) Иосифов
Рождение ребёнка
15.09.1861
Дочь: София Демидова
Отец ребёнка: Дементий (Демид) Иосифов
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1864
Дочь: Мария Дементиева
Отец ребёнка: Дементий (Демид) Иосифов
Рождение ребёнка
30.01.1871
Сын: Никита Демидов
Отец ребёнка: Дементий (Демид) Иосифов
Рождение ребёнка
07.05.1872
Дочь: Гликерия Демидова
Отец ребёнка: Дементий (Демид) Иосифов
Смерть
10.05.1876