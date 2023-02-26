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Соломония Трофимова

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Место рождения

д.Максимово вотчины помещицы Поццо Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.08.1837

Дата смерти

10.05.1876

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1837

Отец: Трофим Корнеев

Мать: Фёкла (Сергеева)

д.Максимово вотчины помещицы Поццо Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1856

Сын: Гордей (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.09.1858

Муж: Дементий (Демид) Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1859

Дочь: Акилина Демидова

Отец ребёнка: Дементий (Демид) Иосифов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1861

Дочь: София Демидова

Отец ребёнка: Дементий (Демид) Иосифов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1864

Дочь: Мария Дементиева

Отец ребёнка: Дементий (Демид) Иосифов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1871

Сын: Никита Демидов

Отец ребёнка: Дементий (Демид) Иосифов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1872

Дочь: Гликерия Демидова

Отец ребёнка: Дементий (Демид) Иосифов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
10.05.1876
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
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