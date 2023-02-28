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Дементий (Демид) Иосифов

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

12.08.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1837

Отец: Иосиф (Максимов)

Мать: Анна Анисимова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.09.1858

Жена: Соломония Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1859

Дочь: Акилина Демидова

Мать ребёнка: Соломония Трофимова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1861

Дочь: София Демидова

Мать ребёнка: Соломония Трофимова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Место жительства
1861
Рождение ребёнка
18.07.1864

Дочь: Мария Дементиева

Мать ребёнка: Соломония Трофимова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1871

Сын: Никита Демидов

Мать ребёнка: Соломония Трофимова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1872

Дочь: Гликерия Демидова

Мать ребёнка: Соломония Трофимова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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