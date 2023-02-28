Дементий (Демид) Иосифов
Место рождения
Дата рождения12.08.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1837
Отец: Иосиф (Максимов)
Мать: Анна Анисимова
Бракосочетание
28.09.1858
Жена: Соломония Трофимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1859
Дочь: Акилина Демидова
Мать ребёнка: Соломония Трофимова
Рождение ребёнка
15.09.1861
Дочь: София Демидова
Мать ребёнка: Соломония Трофимова
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Место жительства
1861
Рождение ребёнка
18.07.1864
Дочь: Мария Дементиева
Мать ребёнка: Соломония Трофимова
Рождение ребёнка
30.01.1871
Сын: Никита Демидов
Мать ребёнка: Соломония Трофимова
Рождение ребёнка
07.05.1872
Дочь: Гликерия Демидова
Мать ребёнка: Соломония Трофимова
Смерть
Неизвестно