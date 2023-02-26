Иосиф (Максимов)
Место рожденияд.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.09.1800
Дата смерти09.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1800
Отец: Максим Филиппов
Мать: Евдокия Андреева
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1820
Жена: Анна Анисимова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.02.1830
Дочь: Евдокия Иосифова
Мать ребёнка: Анна Анисимова
Рождение ребёнка
23.06.1832
Сын: Иоанн Иосифов
Мать ребёнка: Анна Анисимова
Рождение ребёнка
15.02.1835
Дочь: Агафия Иосифова
Мать ребёнка: Анна Анисимова
Рождение ребёнка
12.08.1837
Мать ребёнка: Анна Анисимова
Рождение ребёнка
20.01.1840
Дочь: Ксения Иосифова
Мать ребёнка: Анна Анисимова
Рождение ребёнка
18.01.1842
Дочь: Татьяна Иосифова
Мать ребёнка: Анна Анисимова
Рождение ребёнка
13.04.1844
Сын: Фёдор Иосифов
Мать ребёнка: Анна Анисимова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Александра Иосифова
Мать ребёнка: Анна Анисимова
Бракосочетание
10.11.1847
Жена: Домникия Васильева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
09.07.1848
Причина смерти: от холеры