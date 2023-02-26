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Иосиф (Максимов)

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Место рождения

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.09.1800

Дата смерти

09.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1800

Отец: Максим Филиппов

Мать: Евдокия Андреева

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1820

Жена: Анна Анисимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.02.1830

Дочь: Евдокия Иосифова

Мать ребёнка: Анна Анисимова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1832

Сын: Иоанн Иосифов

Мать ребёнка: Анна Анисимова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1835

Дочь: Агафия Иосифова

Мать ребёнка: Анна Анисимова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1837

Сын: Дементий (Демид) Иосифов

Мать ребёнка: Анна Анисимова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1840

Дочь: Ксения Иосифова

Мать ребёнка: Анна Анисимова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1842

Дочь: Татьяна Иосифова

Мать ребёнка: Анна Анисимова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.04.1844

Сын: Фёдор Иосифов

Мать ребёнка: Анна Анисимова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Александра Иосифова

Мать ребёнка: Анна Анисимова

Бракосочетание
10.11.1847

Жена: Домникия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
09.07.1848
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от холеры
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