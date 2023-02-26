Максим Филиппов
Место рожденияд.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1752
Дата смерти22.01.1822
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Филипп Иванов
Мать: ?
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1800
Сын: Иосиф (Максимов)
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1803
Дочь: Ксения Максимова
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1809
Дочь: София Максимова
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
До 1815
Сын: Филипп Максимов
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Губкина Екатерина Максимова
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1817
Сын: Николай Максимов
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Смерть
22.01.1822