Максим Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксим Филиппов

Максим Филиппов

avatar

Место рождения

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1752

Дата смерти

22.01.1822

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Филипп Иванов

Мать: ?

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1800

Сын: Иосиф (Максимов)

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1803

Дочь: Ксения Максимова

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1809

Дочь: София Максимова

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1815

Сын: Филипп Максимов

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Губкина Екатерина Максимова

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1817

Сын: Николай Максимов

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
22.01.1822
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close