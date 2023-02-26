Анастасия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Фёкла (Сергеева)
Отец ребёнка: Богдан
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1813
Дочь: Мавра Богданова
Отец ребёнка: Богдан
Смерть
Неизвестно