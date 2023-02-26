Анастасия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Фёкла (Сергеева)

Отец ребёнка: Богдан

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1813

Дочь: Мавра Богданова

Отец ребёнка: Богдан

Смерть
Неизвестно
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