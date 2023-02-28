Лепёшкина Елена Герасимова
Место рождения
Дата рождения04.07.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1853
Отец: Герасим Павлов
Мать: Феодосия Андреева
Бракосочетание
29.10.1872
Муж: Лепёшкин Иван ст
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1873
Дочь: Ульяния Иванова
Отец ребёнка: Лепёшкин Иван ст
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно