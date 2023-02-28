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Лепёшкина Елена Герасимова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

04.07.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1853

Отец: Герасим Павлов

Мать: Феодосия Андреева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.10.1872

Муж: Лепёшкин Иван ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1873

Дочь: Ульяния Иванова

Отец ребёнка: Лепёшкин Иван ст

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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